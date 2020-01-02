ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ لموقع "الفن" بشكل خاص وحصري أنها خضعت قبل أسبوع لعمل جراحي تكلل بالنجاح، مشيرة إلى أنها تعمدت إخفاء الخبر كي لا تشغل بال المحبين.

وأكدت أنها خضعت لجراحة لكنها بدأت الآن تستعيد عافيتها لتمارس حياتها بشكل طبيعي.

من ناحية ثانية، كشفت أنها ستجري البروفة الأولى لشخصيتها في مسلسل "سوق النسوان" يوم غد الجمعة في دمشق، على أن تصور أولى مشاهدها يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، علماً أنها تؤدي في العمل الشامي شخصية "كريمة".

المسلسل من تأليف حنان حسين المهرجي وإخراج مؤمن الملا ويتناول العمل فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وسيسلط الضوء على قصص مجتمعية مثيرة من خلال أحداث وحكايا نسائية جرت في تلك الفترة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-صفاء سلطان تخضع لعملية جراحية... وتبدأ تصويرها في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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