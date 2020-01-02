ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ عام 2020 بصورة وهي تحتضن والدتها، نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، طالبةً ان تكون هذه السنة حنونة كحنية والدتها.

وعلّقت بالقول:"غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي 2020 كوني متل أمي حنونة بس الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم".

وكانت شاركت مرتجى المتابعين في وقت سابق، أجمل ذكرى حصلت معها في العام الماضي، والتي هي حضورها حفل الفنان اللبناني وائل كفوري الذي أحياه ضمن فعليات مهرجانات صيدا الدولية.

ونشرت مقطع فيديو من الحفل، تظهر فيه وهي تتفاعل مع غناء كفوري من على مقعدها بين الجمهور، وعلّقت بالقول:"من أجمل أحداث ٢٠١٩ حضرت الملك وأنبسطت من قلب قلبي شكراً لصديقتي اللي دعتني وفرحتني وصورتني".

وأضافت:"صيدا الرائعه وأهلها الغاليين ع فكره الست اللي جنبي مابعرفها بس أندمجنا سوا وعطتني محرمة اللي بيعرفها يسلم عليها ههههههههه ودخيل قلبه وصوته وتواضعه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تستقبل 2020 بحضن والدتها وهذا ما طلبته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.