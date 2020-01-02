عمر جاد يخطف الأنظار بحفل رأس السنة 2020

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا النجم اللبناني عمر جاد حفل رأس السنة لعام 2020 في بيروت وسط عدد كبير من محبيه حضر من جميع المناطق اللبنانية, وقد أصرّ عمر على إحياء حفل رأس السنة مع اللبنانيين في بلده الغالي لبنان رافضاً جميع العروضات الفنية الخارجية .
يذكر ان عمر جاد كان قد طرح أغنيته الجديدة " قولي اللي بقلبِك " التي صورها ايضا على طريقة الفيديو كليب. وتميّزت هذه الأغنية أنه قام هو بكتابة كلماتها وتلحينها وأخرج الكليب بنفسه، أما التوزيع الموسيقي علي زلزلي وماسترينغ نور مكاوي.
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