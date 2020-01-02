ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ​أحمد السقا​ عن حادثة غريبة حصلت معه، بعد أن أصر أحد المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بشتمه لأكثر من مرة وشتم عائلته.

وقال السقا أنه ذات مرة كان هناك شخص استمر في توجيه الشتائم له ولأسرته لعدّة أيام مما أغضبه بشدة، فتمكن من الوصول إلى عنوان منزل هذا الشاب وتوجّه إلى منزله في الرابعة فجراً، وعندما رآه الشاب أغمى عليه.

وأشار إلى أن والد هذا الشاب وكيل وزارة التربية والتعليم، ووقتها عاتبه وطلب منه أن يربي ابنه جيداً.

وأضاف السقا خلال لقاءه مع برنامج Its Show Time المذاع عبر فضائية cbc، والتي حاورته زوجته الفنانة مها الصغير، إنه لا يجيد التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه ينزعج من التعليقات والانتقادات والشتائم التي يتلقاها في بعض الأوقات خاصة إذا كانت تخص أهله.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابع يغمى عليه بعد أن فاجأه أحمد السقا في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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