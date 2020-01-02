داليا البحيري تكشف عن الجانب الإيجابي من وفاة ابنتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية ​داليا البحيري​ تفاصيل جديدة عن وفاة ابنتها ، مؤكدة أن الموضوع أراح ابنتها في الدرجة الاولى وأراحها هي أيضا . وقالت داليا خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية: كنت كلما رأيت طفلتي خديجة كنت بسأل ربنا لو كان بيبحبني من بين ملايين البشر .. وجاءتني الإجابة في صورة وفاة ابنتي. وأضافت: وفاة ابنتي كانت راحة ليها .. وكمان هتخليني أرجع أقف على رجلي تاني لأني كنت هتألم في كل مرة أشوفها وسط صاحباتها .. لأنها كمان مكانتش هتقدر تعيش حياة طبيعية. وختمت: ربنا عوضني بابنتي "قسمت" وبقيت بعيش معاها كل لحظة مضاعفة.

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