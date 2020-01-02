خاص الفن- جيسي عبدو عن 2020 : "لا أمنيات لأننا كلبنانيين ننعم بالبحبوحة والسيولة المادية"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ عن العام 2019 وعن امنياتها للعام 2020 وقالت في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "عام ٢٠١٩ حمل معه كل المتاعب والمصاعب والمشاكل للبنان والعالم العربي عموماً. كانت سنة صعبة، لن ينساها أحد حتماً. نحن أمام مرحلة اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة ودقيقة، على أمل أن نخرج منها بسلام، لأنّ بيروت تهتزّ لكنها لا تقع.. حتماً لا تقع".

وتابعت: "على الصعيد الشخصي، أتمنى أن يحفظ لي الله أحبائي وعائلتي ويبعد عنهم كل مكروه".

وأضافت: "أما على صعيد المال، فلا أمنيات لأننا كلبنانيين ننعم بالبحبوحة والسيولة المادية المخيفة! (تضحك ساخرة) أتمنى أن يردوا لنا أموالنا المسجونة، "ما بقى فينا عم نسحب مصرياتنا.. عم يقسطولنا اياهن"، هذا الوضع يجب أن ينتهي لأنه كارثيّ على عائلات كثيرة تعيش على مرتبها الشهري".

وكانت جيسي قد أطلت عام 2019 على قناة الجديد في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" الذي شارك في بطولته عباس شاهين وأيمن قيسوني، كما خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "صانع الأحلام" قصة العمل مستوحاة من رواية "قصة حلم" للكاتب ​هاني النقشبندي​، وهو من تأليف ​بشار عباس​ وإخراج ​محمد عبد العزيز​، وبطولة نخبة من الممثلين بينهم مكسيم خليل وطوني عيسى ومي سليم وأروى جودة.