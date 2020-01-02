معجب يتحدى ميريام فارس بالرقص - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدى معجب الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الرقص خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل ميريام ظهر فيه شاب يقف الى جانبها وبدأ يرقص فقالت له: "بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق"، فإستجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فضحكت الفنانة اللبنانية وقالت له: "لا ما قصدي هيك".

وبدأت ميريام بالرقص مع الشاب على المسرح ولقيت هذه الخطوة الطريفة من ميريام إستحساناً كبيرا خصوصا انها ليست المرة الاولى التي تقوم بوصلة رقص الى جانب معجب.

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