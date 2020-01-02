تراند اليوم : إحتفالية في حب دنيا سمير غانم.. هكذا إحتفلت شقيقتها بعيد ميلادها-صور

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها دنيا.



نشرت إيمي صورتها مع دنيا عبر حسابها على Instagram من احتفالهما سويا.

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كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صور لقالب الحلوى الذي كان شكله طريفا، وجاء على شكل مسبح فيه فتاة جالسة في استرخاء.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎