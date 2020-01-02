تراند اليوم : حلا شيحة تطلب المساعدة الإلهية في العام الجديد.. ماذا طلبت؟-صورة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بأمنياتها للعام الجديد 2020.



نشرت حلا عبر حسابها على Instagram صورة لها وكتبت لتكشف عما تتمناه في العام الجديد.

قالت حلا: “2020 تعالي وأحضري معك السعادة الحقيقية والحب الحقيقي والمعنى الحقيقي للحياة، النجاح والكثير من الضحك والقليل من الخوف”.

أضافت: “أبعدي عني الطاقات السلبية، فقط يبقى الأشخاص الإيجابيون الذين سيضيفون لحياتي قيمة كبيرة”.

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أكملت، “2020 كوني لطيفة لنا جميعا” داعية الله أن يعطيها القوة لفعل الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. مضيفة: “ساعدني يا الله وأرشدني على فعل الصواب عندما أكون مخطئة”.

يشار إلى أن حلا شيحة تشارك الفنان تامر حسني في بطولة فيلم “مش أنا” وهو من بطولة ماجد الكدواني وسوسن بدر من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.