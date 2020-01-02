كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 12:55 مساءً - انتشر مقطع فيديو لرئيس شركة أدوية ومنتجات صحية يدعى ” تشن بيوين ” توفي فجأة على المسرح أثناء إلقائه نصائح حول الحياة المديدة وطول العمر الإفتراضي للإنسان .
وتأكد وفاته إثر إصابته بسكتة قلبية عن عمر يناهز ال 65 عاما .
وتسببت تلك الواقعة في إثارة الجدل والخوف لدى الجمهور من أن تكون وفاته بسب منتجات الشركة .. إلا أن إدارة الشركة نفت ذلك .
وتقوم تلك الشركة على صناعة منشطات من الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج بعض الأمراض بقيمة 75 دولار لكل زجاجة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رئيس شركة أدوية يتوفى فجأة على المسرح وهو يقدم نصائح لإطالة العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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