شاهد .. رئيس شركة أدوية يتوفى فجأة على المسرح وهو يقدم نصائح لإطالة العمر

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 12:55 مساءً - انتشر مقطع فيديو لرئيس شركة أدوية ومنتجات صحية يدعى ” تشن بيوين ” توفي فجأة على المسرح أثناء إلقائه نصائح حول الحياة المديدة وطول العمر الإفتراضي للإنسان .

وتأكد وفاته إثر إصابته بسكتة قلبية عن عمر يناهز ال 65 عاما .

وتسببت تلك الواقعة في إثارة الجدل والخوف لدى الجمهور من أن تكون وفاته بسب منتجات الشركة .. إلا أن إدارة الشركة نفت ذلك .

وتقوم تلك الشركة على صناعة منشطات من الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج بعض الأمراض بقيمة 75 دولار لكل زجاجة .

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