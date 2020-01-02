تعليق صادم لمتسابق “” The Voice بعد تعامله مع راغب علامة.. شاهدوا ماذا قال!

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 12:55 مساءً - خرج المتسابق مودي جمال المشارك في برنامج “ذا فويس” The Voice، بتصريح صادم في حق الفنان راغب علامة الذي كان منضم إلى فريقه في الموسم الخامس.



المتسابق مودي جمال علق على انضمامه إلى فريق راغب علامة في برنامج ذا فويس، بأن الأخير كان له رأي ثابت فيه وهو أن صوته متماسك، مضيفاً أن رأس سوبر ستار سبق وأن قاله عنه خلال مشاركته في برنامج “نجم الخليج”.

وأبدى مودي جمال رأيه في راغب علامة معلناً بصراحة أنه لم يتعلم منه أي شيء على مستوى الموسيقى، ولكنه انضم إلى فريقه حتى ينال شهرة فقط، بحسب تصريحه لصدى البلد.

وأضاف متسابق ذا فويس أنه عرف براغب علامة لأول مرة، عن طريق الصدفة عندما استمع إلى أحد ألبوماته التي كانت برفقة صديق له، أثناء إقامته في السعودية وهو صغير.

وكان مودي جمال خرج في التصفية الأولى من برنامج ذا فويس الموسم الخامس.