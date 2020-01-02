دوف كاميرون تريد الزواج من جينيفر لورانس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طلبت النجمة والممثلة الأمريكية دوف كاميرون، بشكل علني، الزواج من مواطنتها النجمة العالمية جينيفر لورانس، لتكشف للجميع رغبتها فى الارتباط بها، وجاء ذلك من خلال تغريده نشرتها دوف عبر حسابها على الرسمي على موقع تويتر.

وقالت دوف: إذا كانت جينيفر لورانس ستطلب منى ذلك، فأنا أود أن أطلب يدها علنًا من الزواج، وذلك على الرغم من أن دوف كاميرون كانت تواعد شريكها توماس دوهرتى لبعض الوقت، لكن ومع ذلك كانت بحاجة إلى الكشف لمعجبيها عن رغبتها فى تدشين علاقة مع النجمة جينيفر لورانس، ومن جانبه، نشر أحد متابعى دوف على تويتر، تغريدتين منسوبتين للنجمة العالمية حول علاقتها بجينيفر لورانس، تقول فى الأولى “هذا هو اقتراحى الرسمى للزواج من جينيفر لورانس”، وفى الثانية “هذا هو بلدى اقتراح الزواج الرسمى لجينيفر لورانس”.

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وقال المعجب بالممثلة الأمريكية فى تعليقه على التغريدتين، : دوف كاميرون فى بداية العقد.. دوف كاميرون فى نهاية العقد”، ومن جانبها، أعادت دوف نشر تدوينه متابعها، وعلقت عليها “انتظر.. لا أتذكر هذا الاتساق”.

ويأتي ذلك على الرغم من أن كاميرون لا تزال تحب شريكها دوهرتى، وفى 3 ديسمبر، نشرت النجمة بعض الصور الرائعة لها وهى تبتسم مع شريكها، وفى أبريل 2018، أخبرت معجبيها أنها تعتزم بشدة الزواج من دوهرتى، إلا أنه قد يتغير هذا إذا وافقت جينيفر لورنس على عرض الزواج المقدم من دوف كاميرون.