هكذا استقبل نجوم الفن أول يوم فى العام الجديد 2020

الخميس 2 يناير 2020

الفنانه البنانيه نانسى عجرم

استقبل عدد من نجوم الفن، أول يوم فى العام الجديد 2020، ببهجة وفرح وسعادة، متمنين أن السنة الجديدة تكون سنة كلها خير و بركة، موجهين رسائل لجمهورهم فى أول يوم بالعام الجديد، حيث احتفل الفنان أحمد مكي ببداية العام الجديد، بطريقة مختلفة ومميزة، حيث نشر عدة صور لأول "بشاير" 2020".



نشر مكي عبر حسابه على انستجرام، صور لطيور جديدة قد ولدت حديثا في بداية العام الجديد، وكتب قائلا:"أول إنتاج السنة الجدیدة.. البشایر.. بسم الله ما شاء الله.. کل سنه وأنتم طیبین وإن شاء الله سنه خیر علیکم".

وشاركت الفنانة نانسى عجرم، جمهورها بصور من حفلها برأس السنة فى أبو ظبى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" بتمنالكن سنة كلها حب".

وكتبت درة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" سنة أعطيت فيها فنيا وإنسانيا، شكرا للذين آمنوا بي ودعموني بحب، شكرا لكل من قدم لي شيئا جميلا، شكرا على النجاحات. أرجو في السنة الجديدة أن يقترب منّي المحبون وأن لا يخذلني أحد الصادقون المخلصون فقط .. أتمنى سنة بدون خيبات أمل".

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وقالت الفنانة سمية الخشاب،" صباح الخير والبركة والتوفيق في اول يوم من عام جديد يارب يكون جميل علينا كلنا يارب".

وكتبت الفنانة يارا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " في أوّل يوم من السنة الجديدة بعيّدكم وان شاءالله يا رب تكون سنة خير وحب وسلام وفرح على الجميع وكلّ العالم".

هنأت الفنانة فيفي عبده جمهورها برأس السنة الجديدة، ، قائلة "بحبكوا أوي.. أي سوير أي لاف يو، ومن مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير".

وأضافت فى الفيديو، قائلة:"مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها..." .

وقالت الفنانة إنجى وجدان،" يوم جديد و سنة جديدة و بداية جديدة قولوا لي نفسكم تحققوا ايه السنة ديه ان شاء الله"، وكتبت الفنانة آيتن عامر، قائلة:" كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة علينا يا رب".