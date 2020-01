اختراق حساب المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كارى على "تويتر"

الخميس 2 يناير 2020

ماريا كارى

تعرضت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد ظهر أمس الثلاثاء، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد، وأفاد موقع "هوليوود ريبورتر" الإلكترونى المعنى بأخبار المشاهير اليوم، بأنه من الواضح أنه قد تم إرسال تغريدات غير لائقة من حساب كاري، البالغة 50 عاماً، والتي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على تويتر، عشية رأس السنة الجديدة.



ومن بين التغريدات التي تم إرسالها، إشارات إلى نجم الراب الأمريكي إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم.

وذكرت صحيفة الرؤية أن رسائل أخرى أشارت إلى جماعة «تشاكلينج سكواد»، التيى تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذين يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم تويتر لموقع «ذا هوليوود ريبورتر»: «قمنا بإغلاق الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حالياً في الأمر».

وكانت النجمة العالمية، ماريا كارى، 49 عاما، احتفلت بالأعياد والكريسماس، وسط الثلوج برفقة طفليها التوأم موروكان ومونرو، 8 سنوات، فى الثلج، وشاركت كاري متابعيها على إنستجرام، صور احتفالها، والتى ظهرت فيها بملامح طفولية لا تخلو من الشقاوة، وهى تلعب مع طفليها فى الثلج.

وحصدت الصورة فىغضون 18 ساعة من نشرها أكثر من 150 ألف إعجاب، مع أمنيات متابعيها لها بالسعادة والنجاح في 2020.

واختيرت النجمة ماريا كيرى، لتقوم بإشعال أضواء احتفالات الكريسماس لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك لهذا العام، وبهذه المناسبة، أعادت ماريا طرح نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة لموسم الكريسماس all I want for Christmas is you.