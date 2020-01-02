داوود حسين: أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحى

الخميس 2 يناير 2020

نجم الخليج الفنان داوود حسين

عبر الفنان داوود حسين، عن سعادته بانتهاء عام 2019 بشفائه، حيث تعرض لأزمة قلبية توجه على أثرها إلى المستشفى، كما وجه الشكر إلى طبيبه، مشيرًا إلى أنه يمتلك كاريزما إنسانية رائعة، ويفخر لوجوده فى الكويت، حيث تلقى العديد من الدعوات بالسلامة والشفاء من جمهوره.



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نجم الخليج الفنان داوود حسين، كتب قائلاً: "الحمد لله رب العالمين.. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحى بفضل من الله عز وجل.. ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير.. صديق الجميع.. أنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله فى الكويت.. دكتور بدر المهدى.. فى مستشفى مبارك.. قسم القلب.. شكراً من القلب الذى عالجته.. ومرحباً بك فى قائمة إخوان دنياى".

وكان قد كرم الفنان داوود حسين الشهر الماضى، فى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذى يقام بمكتبة الإسكندرية، وجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.

يشار إلى أن الفنان داوود حسين يشارك فى مسلسل "فى ذاكرة الظل" يشارك فيه النجوم عبير الجندى وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدى ومحمد صفر من إخراج الفنان محمد كاظم.