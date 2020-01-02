نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 55 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يستقبل 2020 بحضور الآلاف ويشعل الأجواء في أبوظبي مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني ليلة رأس السنة 2020 في حفل جماهيري ضخم في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

والتقى تامر الجمهور في الإمارات عند ممشى الواجهة البحرية في العاصمة أبو ظبي مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

مكان الحفل غصّ بالساهرين، فقدّم لهم تامر حسني مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة على وقع موجات التصفيق الحارّة والهتافات باسمه.

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من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تحقيق فيلمه الجديد “الفلوس” أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية حاصداً أكثر من 14 مليون جنيه بعد يومين فقط على إنطلاق عرضه.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.