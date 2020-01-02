نبيل شعيل.. الطرب كما يجب أن يكون

متابعة بتجــــــــرد: هو أحد أهم الأصوات في العالم العربي، صاحب خامة غنائية مميزة. بمجرد أن تستمع له تدخل عالمه الخاص، ومن ينسى أغنيته المميزة “ما أروعك”.. إنه الفنان الكويتي نبيل شعيل.

البدايات الفنية

ولد الفنان نبيل سليمان داوود شعيل في الكويت عام 1962. بدأ حياته الفنية عام 1981 بألبوم بعنوان “أقبل العيد”، ثم أصدر في العام التالي ألبوم “سكة سفر” الذي حقق نجاحاً كبيراً آنذاك.

وكانت أغنية “سكة سفر” من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبداللطيف البناي قد لاقت نجاحاً مميزاً. ثم قدم في عام 1986 ألبوم “نورت” لتتوالى بعدها الألبومات الفنية ومنها “يا شمس”، “اللي ماله أول” “نبيل 90”.

التوهج الفني

توالت الأعمال الفنية للفنان نبيل شعيل، إذ يمتلك في رصيده الفني اليوم أكثر من 26 ألبوم غنائي خلال مشواره الفني الممتد منذ بداية الثمانينيات.

كما يمتلك استيديو “طربان” للتسجيل الذي قام بافتتاحه في 18 يناير 2009 في منطقة الجابرية بالكويت. وغنى نبيل شعيل بمعظم اللهجات العربية مثل: “المصرية ،المغربية، اللبنانية، والخليجية”.

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من أشهر الأغنيات التي قدمها “يا شمس لا تغيبي” ، “أنا ما أنساك” في عام 1987، “ما أروعك” و “الله يا خوفي عليك” و”عينك على مين” و “لعبة الأيام” و “من تكون” و”قولوا لها” و”وش مسوي مع غيري” و”تسافر” و”بعد أذنك”.

وقدّم أغاني المسلسلات منها أغنية مسلسل “بيت العائلة” و “ثمن عمري”، “جدار القلب”، “الخراز”، “بلا رحمة” و”دنيا القوي” و”الزلزال”.

التكريمات والجوائز

“بو شعيل” كما يسميه جمهوره تحبباً، حصل خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز والتكريمات من أبرزها جائزة “الموريكس دور” وهي جائزة لبنانية كأفضل مغني عربي عام 2011، كما تم تكريمه عام 2008 على هامش فعاليات مهرجان أوسكار الفيديو كليب في مصر.

في عام 2010 تم تكريمه في ختام فعاليات بطولة سمو الشيخ حمد محمد بن راشد آل مكتوم في موسمها الخامس، إضافة إلى تكريمه من قبل جامعة الدول العربية في القاهرة بمناسبة مرور أكثر من 25 سنة من عطائه الفني.

قدم “بو شعيل” آخر ألبوماته والذي حمل اسم “فرق السما” عام 2019 من إنتاج شركة روتانا. وضم الألبوم 6 أغنيات باللهجة الخليجية، منها “مو قليل” والمحبة”، وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً.