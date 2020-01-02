الاعلامية نجوى قاسم في ذمة الله

في خبر حزين مع بداية عام 2020، وقع خبر وفاة الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم كالصاعقة على محبيها في مختلف انحاء العالم العربي.

وفقد لبنان واحدة من أهم مقدمات البرامج السياسية، حيث نعاها العديد من رواد مواقع التواصل بكلمات مؤثرة، بالاضافة الى انتشار صورها من عدة احداث كانت قد غطتها خلال مسيرتها الاعلامية.

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، تقدمّ البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان. عملت 11 عاماً لحساب تلفزيون “المستقبل” قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004.

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في العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ “قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ “المراسلة الحربية”.

في 2004 نهضت من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت اشلائها جراء قوة الانفجار.

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة نجوى قاسم ومن محبيها.