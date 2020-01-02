خاص- مجد موصللي يفتتح عامه الجديد بحفلين ناجحين في بيروت

افتتح النجم مجد موصللي السنة الجديدة بحفلين ناجحين احياهما في مدينة الحب والفرح والسلام والثقافة بيروت.

وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر على البلد، إلا ان “موصللي” أحب ان يفرح ويحتفل بمناسبة رأس السنة مع جمهوره اللبناني، حيث افتتح السهرة الاولى بحفل ناجح في February 30، ثم اختتمها مع محبيه وعشاق السهر في “تايغا بيروت”.

وكانت سنة مجد موصللي لعام 2019حافلة بالسفر للقاء الجاليات العربية والحفلات في لبنان والدول العربية، بالاضافة الى حفلات الأعراس الى جانب تواجده الدائم في ملهى التايغا الليلي في بيروت والبترون ودبي. أيضاً سجل حضوراً بارزاً على صعيد الاصدارات الغنائية الجديدة من خلال أغنية “تكرم” التي صورها على طريقة الفيديو كليب في “كييف” تحت ادارة المخرجة هيفاء الفقيه.

وبهذه المناسبة كتب “موصللي” على حسابه على انستغرام معايداً الجميع وشاكراً كل من وقف الى جانبه وقال: “متل كل سنة ودايماً ولآخر العمر رح ضل اتمنى الخير والسلام والمحبة لكل العالم وللبنان. ولكن ما فيي ما خِص بالتمني كل الناس يللي خَلِت سنة ال٢٠١٩ تكون من أقوى سنين النجاح بمسيرتي الفنية ومن أجمل السنوات على الصعيد الفني وخليتو أغنية “تكرم” توصل الى أعلى المراتب. ملايين التشكرات وأطيب التمنيات للكل وكل عام وانتو بألف خير ينعاد عليكم.”.