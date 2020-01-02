الخطيب السابق لابنة ويتني هيوستن يلقى مصيرهما ذاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائما ما يقال تنوعت الأسباب والموت واحد، ولكن فيما يتعلق بنيك جوردون الخطيب السابق لبوبي كريستينا ابنة المغنية الأمريكية ويتني هيوستن، فهم يجمعهم المصير ذاته بالسبب ذاته؛ إذ رحل الثلاثة عن الحياه بجرعة مخدرات زائدة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيك جوردون 30 عاما، ووسط الاحتفالات بالعام الجديد لحق بخطيبته السابقة ووالدتها ولم يتمكن الأطباء من إنعاشه، بعد أن تم نقله للمستشفى وهو مصاب بسلسلة من الأزمات القلبية، وتم إيداعه داخل العناية المركزة وذلك بعد تناوله جرعة كبيرة من المخدرات.

كتب شقيقه جونيور ووكر الذي رافقه في لحظاته الأخيرة في المستشفى على فيس بوك: "لماذا يجب أن أخسر أخي في العام الجديد"؟، وكتب أيضا: "أحبك كثيرا، أخي الكبير، وأتمنى أن تكون قد سمعت ما قلته لك وأنا بجانبك في المستشفى أنا أحبك ومتأكد أنك سترعاني أنا وأولادي وستحمينا حتى بعد رحيلك".

ونشر جونيور أيضا صورة تجمعه بشقيقه الراحل وهما صغيران وكتب: "لا أستطيع فعل أي شيء سوى البكاء".

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وتؤكد عدة مصادر أن جوردون كان يتعاطى المخدرات مع أصدقائه الذين كان يعيش معهم منذ انتقال والدته للعيش في هاواي، وعندما انهار جسده قام أصدقاؤه بنقله للمستشفى وتركوه هناك وذهبوا. والجدير بذكره أنه في وقت سابق قبل وفاته انفصل عن صديقته لورا ليل بعد القبض عليه عدة مرات بتهم الاعتداء والإساءة المنزلية، حيث قام بضربها أكثر من مرة.

الجدير بذكره أنه في عام 2015، عُثر على بوبي كريستينا، ابنة المغنية ويتني هيوستن وهي فاقدة للوعي في حوض الاستحمام بعد تعاطيها لجرعة زائدة من المخدرات، وفارقت الحياة بعد سته أشهر من الغيبوبة، وعلى الرغم من أن خطيبها السابق جوردون لم يوجه له أي تهمة جنائية، ولكنه كان المسؤول الفعلي عن وفاتها بشكل غير عمدي في قضية مدنية وتم إدانته في تلك القضية.

رحلت بوبي بعد 3 سنوات فقط من موت والدتها ويتني هيوستن التي فارقت الحياة في عام 2012 عن عمر 48 عاما، بعد العثور على جثتها في غرفتها بفندق بيفرلي هلتون بلوس انجلوس بعد أن تناولت جرعة مخدرات زائدة.