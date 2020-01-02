شكرا لقرائتكم خبر عن "مامى كوسا" كليب جديد لـ"حسن الشافعى" مع أحمد سعد وكنكة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الموزع الموسيقى حسن الشافعى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنيتة الجديدة "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمروالخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقرعلى اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

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يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.

من جانب آخر كشف الفنان احمد سعد عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأكد احمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام":"برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية".