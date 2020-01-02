شاهدوا.. ابن الفنان باسل خياط بظهوره الأول يحرجه على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:53 صباحاً - تابع جمهور باسل خياط عبر حساب ET بالعربي على فيسبوك بأول لايف له, جمعه مع زوجته ناهد كما شاركهم ابنهم شمس بظهوره الأول.

وسأل احد المتابعين هل من ممكن أن نرى ناهد بمشهد مع باسل فرد باسل: لا ونحنا حاكيين بهالموضوع مليون مرة وعندما سألته ناهد رأيه بطريقة طريفة رد أن النساء خطرات فهي “فتحت خط هلأ”.

أما ابنهم شمس فاستغل اللقاء ليسأل والده من يحب أكثر هو أو اخته ايزابيل واصر أن يطرح السؤال اكثر من مرة.

و عن سؤال اذا ممكن أن يمثل قال باسل: ما بفرض طريق معين لولادي ولكن بنصحهم وبخبرهم السلبيات قبل الايجابيات فالمجال صعب. لكن يبدو انه شمس غير متحمس أصلا للتمثيل بسب كثرت الاعادات وتصوير المشاهد مرات كثيرة.

وختم شمس اللايف بطريقة مرحة متوجهاً للمتابعين “بحبكم كتير وبعرف انكم بتحبوني اكثر واحد هون”.