شاهدوا.. هيفاء وهبي تركع وتقبل معجبة بطريقة مثيرة في حفل رأس السنة

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:53 صباحاً - قامت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بتقبيل معجبة بطريقة مثيرة للجدل في حفلها برأس السنة. وقامت هيفاء بالركوع على أرض المسرح واحتضان المعجبة وتقبيلها في وضع مثير للجدل.

وحرصت هيفاء وهبي على الظهور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا أخضر مثيرا، وتخلت عن لون شعرها الأسود لتصبغه باللون بالأصفر في نيولوك جديد احتفالا بالسنة الجديدة.

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