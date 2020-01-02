معجب يتحدى ميريام فارس بالرقص.. وتعلق: ” إنت من تحت وأنا من فوق”

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 11:53 صباحاً - تحدى معجب الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الرقص خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل ميريام ظهر فيه شاب واقف الى جانبها وبدأ يرقص فقالت له: “بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق”، فاستجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فضحكت المطربة اللبنانية وقالت له: “لا ما قصدي هيك”.

وبدأت ميريام بالرقص مع الشاب على المسرح ولقيت هذه الخطوة الطريفة من ميريام استحساناً كبيرا خصوصا انها ليست المرة الاولى التي تقوم بوصلة رقص الى جانب معجب.