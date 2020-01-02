أبرز 4 إخفاقات للتكنولوجيا في 2019

متابعة بتجـــــــــرد: عالم التكنولوجيا مليء بالأحداث والإنجازات الضخمة التي من شأنها أن تغير العالم، ولكن، في هذا العالم أيضاً، كثيرة هي مرّات الفشل والإخفاق. وهذا يعني خسارة الكثير من الأموال التي أنفقت على البحوث وأعمال التطوير، ويمكن أن تكون نقلة جديدة نحو فكرة أذكى وأشمل.

عام 2019 شهد الكثير من الإخفاقات في مجال التكنولوجيا. في التالي نتعرّف إلى أبرزها.

هاتف قابل للطي

خلال الربع الأول من عام 2019، أعلنت شركة سامسونغ المنتجة للهواتف الذكية، عن إصدار هاتف جديد قابل للطيّ. ولكن عندما طُرِح الهاتف، لم ينل إعجاب الجمهور، وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا، العديد من المراجعات تنتقد الهاتف، ونشر البعض صوراً لشاشة الهاتف بعد أن تلفت نتيجة طيّها.

واعترفت سامسونغ بوجود مشكلة في مفاصل الشاشة التي تعتمد عليها فكرة الطيّ، وقالت إنها ستقوم بتحسينها وصنعها بشكل أكثر قوة في المستقبل.

وفي سبتمبر 2019، أطلقت الشركة نسخة معدلة جديدة للهاتف، لكن بعض المراجعين، أكدّوا أن الشاشة الخارجية للهاتف تواجه صعوبات في فتح بعض التطبيقات بصورة صحيحة. ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد 2020 صدور عدد من الهواتف القابلة للطيّ.

بطاقة ائتمانية

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مع انتشار المحافظ الإلكترونية واعتماد الناس على الشراء إلكرتونياً، أدركت شركة آبل الأميركية، أهمية الدخول إلى هذا المجال، وأطلقت بطاقة ائتمانية خاصة بها، التي توفّر ميزة الاسترداد النقدي وتتيح للمستخدمين تتبع مصروفاتهم.

لكن البطاقة واجهت انتقاداً عنيفاً من المستخدمين، وخصوصاً بالنسبة للحد الائتماني، إذ أعطت البطاقة حداً ائتمانياً للذكور أعلى من الذي يوفره للنساء، وصل إلى 20 ضعفاً!

السيارة الكهربائية

على الرّغم من أن إطلاق السيارة الكهربائية، ظلّ حلماً لـ”جيمس دايسون” مؤسس شركة دايسون على مدار 20 عاماً، إلا أن عام 2019 كان بالنسبة له غير سعيداً بسبب فشل إطلاق السيارة الكهربائية.

وقالت الشركة إن خططها لتصنيع أول سيارة كهربائية في سنغافورة، لم يعد قابلاً للتنفيذ، وجاء ذلك بعد أن أنفقت الشركة ما وصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني على الأبحاث، بشأن البطارية المستخدمة في مشروع السيارة الكهربائية.

كبسولة فضائية

كبسولة فضائية تسمى “ستالاينر” وتابعة لشركة “بيونغ” الأميركية والمتخصصة في صناعة الطائرات، فشلت في رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، وهبطت في صحراء نيو مكسيكو هذا الشهر، بعد أن تسببت بمشكلة في إحدى برمجياتها في إجبار المسؤولين على إلغاء رحلة غير مأهولة.