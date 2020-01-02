كيف سخر أحمد حلمي من شكل وجهه؟

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي على “إنستجرام”، بصورة حديثة له أثناء قيادته السيارة، وعلق عليها ساخراً من نفسه قائلًا: “معلش البرد خلى الوش يكش”.

وكان أحمد حلمي قد حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في 2019، عن فيلمه “خيال مآتة” في حفل “دير جسيت”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي “خيال مآتة”، الذي يشارك في بطولته منة شلبي، حسن حسني وبيومي فؤاد.