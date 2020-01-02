هيثم سعيد يطلق “أكثر” أول أغنية من ألبومه الجديد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: ودع الفنان المصري هيثم سعيد عام 2019 سعيد بإطلاق “أكثر” وهي أول أغنية من ألبومه الجديد المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة.

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، أمّا الليريك فيديو الخاص بها، فيظهر فيه هيثم سعيد بطريقة تبرز شخصيته الشبابية والمنفتحة والعفوية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أكثر” تجمع بين الرومانسيّة والكلاسيكيّ الشعبي، وهي متوفّرة على جميع المتاجر الرقميّة العالميّة، كما تم طرح الفيديو الخاص بها على موقع “يوتيوب”.

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لمشاهدة فيديو أغنية “أكثر”: