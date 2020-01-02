محمود العسيلي يرتكب أول حادث تصادم في 2020

متابعة بتجــــــــــرد: كشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، عن أن أول بلاغ تلقته غرفة النجدة في دائرة قسم شرطة قصر النيل يفيد بوقوع حادثتصادم بين المطرب محمود العسيلي وشاب آخر ، وانتهي الأمر بالتصالح بين الطرفين قبل تحرير محضرًا بالواقعة.

وأشار المصدر، إلى أن المطرب كان يحيي حفلا غنائيا بمنطقة العجوزة ومتجه إلى أحد الفنادق السياحية الكائنة بكورنيش النيل، وأثناء سيره بسيارته بالقرب من ميدان الأوبرا، تصادم مع سيارة شاب، وأسفر الحادث عن إصابة الشاب، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأوضح المصدر أن الخدمات الأمنية المتواجدة بالمكان أخطرت بالواقعة عن طريق الجهاز، وأن طرفي حادث التصادم تصالح بالتراضي فيما بينهما، وأن “العسيلي” قاد سيارته وتوجه إلى الفندق لإحياء الحفل الغنائي بالاحتفال بليلة رأس السنة.

وإنكشفت الواقعة بعد أن تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إشارة من الخدمات الأمنية بميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة قصر النيل، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وأسفر عن إصابة شاب، وأوضح المصدر أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو المطرب محمود العسيلي، وتم التصالح مع الشاب بالتراضي فيما بينهما، وتمكنت إدارة المرور إعادة حركة السير مرة أخرى.