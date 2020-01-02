ماريا كاري أول فنانة تتصدر "بيلبورد" في 4 عقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري أنها أصبحت أول فنانة تتصدر تصنيف "بيلبورد" الموسيقي في 4 عقود مختلفة.

وذكرت كاري، عبر موقع تويتر، أن أغنيتها "آل أي وانت فور كريسماس إز يو" تصدرت "بيلبورد"، وقالت: "نعم.. فعلناها".

وتصدرت حتى الآن 19 أغنية لماريا كاري تصنيف المبيعات في الولايات المتحدة منذ بداية مسيرتها وباتت قريبة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فرقة "بيتلز" مع 20 أغنية.

وتصدرت الأغنية، التي أطلقت في 1994 ضمن ألبوم "كريسماس"، مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي والأول من العام الجديد، وبذلك تكون كاري قد تصدّرت تصنيف "بيلبورد" بأغنية منفردة خلال أربعة عقود منذ التسعينيات.

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ولاقت الأغنية شعبية في التسعينيات ومطلع الألفية إلا أنها استفادت أيضا من إدراجها في فيلم "لوف أكتشلي" (2003) خاصة مع حلول عصر البث الرقمي عبر شبكة الإنترنت.

واستفادت الأغنية من حملة ترويج مع إعادة إصدار ألبوم "كريسماس" وفيديو كليب جديد في 2019، وتضمن الفيديو الجديد لقطات مصورة خلال النسخة الأولى لكنها لم تعرض من قبل.

وأسهم اقتراب عيد الميلاد وجولة كاري في الولايات المتحدة واستخدامها الذكي لمواقع التواصل الاجتماعي في نجاح الأغنية مجددا وتربعها على تصنيف "بيلبورد"، وهي أول أغنية للفنانة تتصدر هذا الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.

ومع أن أمريكا معروفة بتقليد ألبومات عيد الميلاد إلا أنها المرة الثانية في تاريخ "بيلبورد" المعدة للتصنيف منذ 1940، التي تتصدر فيها أغنية خاصة بعيد الميلاد المرتبة الأولى بعد 61 عاما على أغنية "ذي تشيبمانك سونج" لفرقة "تشيبمانك".