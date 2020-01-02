أغنية "سالمونيلا" تتصدر تويتر.. واتهامات بالتحريض

تصدرت أغنية جديدة بعنوان "سالمونيلا" للمغني المصري الشاب تميم يونس مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحها على "يوتيوب"، لتصبح من الأكثر تداولا على "تويتر" في غضون ساعات.

تتحدث الأغنية، التي يشارك فيها المغني المصري محمود العسيلي، عن تعامل شاب مع حالة الرفض التي قد يواجهها من قبل فتاة، والأسلوب الذي سيتصرف وفقه في حال رفضته بالفعل.

وتميز فيديو كليب الأغنية ببساطته إذ صُوِّر في موقع واحد، يجمع المغني والراقصين الذين قدموا أداء تعبيريا يتماشى بعض الشيء مع كلمات الأغنية.





وواجهت الأغنية بعض الانتقادات وأثارت ردود فعل متباينة رغم رواجها السريع، إذ وجد البعض كلماتها متحيزة ضد النساء وتحرض على العنف ضد المرأة.

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ونفى تميم يونس تلك الاتهامات، موضحاً أن الأغنية تأتي للسخرية من الحالات التي يقع فيها العنف بعد البدايات الرومانسية، بحسب فيديو نشره المغني على صفحته في موقع "فيسبوك".

وحصلت الأغنية على أكثر من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب تقريبا، ومثلها على أنستقرام بعد ساعات قليلة من طرحها.

تميم يونس من مواليد مدينة القاهرة، ودرس في كلية الفنون الجميلة، وكان مخرجا لبرنامج "لايف من الدوبلكس" مع "أبلة فاهيتا" الذي كان يذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وتعد أغنية "سالمونيلا" هي ثاني أغنياته، ففي أغسطس 2018 طرح أغنيته الأولى "أنتِ أي كلام" التي حققت ملايين المشاهدات على الرغم من أنها مكونة من 3 كلمات فقط.



