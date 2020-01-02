امال ماهر تطل بعد غياب في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة المصرية امال ماهر عبر حسابها على موقع انستغرام لتعايد محبيها في العالم العربي بعد غياب عن التواصل.

ونشرت امال صورة جديدة لها امام شجرة الميلاد ووجهت معايدة خاصة للجمهور، جاء فيها: “كل سنة وانتم طيبين.. سنة جديدة سعيدة لكم جميعا، يارب تحققوا فيها كل الذي تتمنونه”.

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نذكر ان “ماهر” غائباً عن الساحة الفنية منذ أشهر بحيث أنها لم تحيي أي حفلة منذ يناير 2019.

آخر أعمال امال ألبوم بعنوان “اصل الاحساس” اطلقته مطلع عام 2019 وتضمن 16 أغنية. ويعد ألبوم “أصل الإحساس” الرابع لـ آمال ماهر في مسيرتها الفنية والتي عادت به إلى سوق الغناء بعد غياب ثلاث سنوات.

كما أن امال لم تصور أي أغنية على طريقة الفيديو كليب من “اصل الاحساس”.