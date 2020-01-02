نصر محروس يتخذ قرارا جديدا تجاه بهاء سلطان.. هل يفك حصاره؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المنتج المصري نصر محروس مالك شركة "فري ميوزك"، الفنانة إسعاد يونس بالاستجابة لطلبها بحل أزمته مع الفنان المصري بهاء سلطان، والتي استمرت في المحاكم طوال السنوات الماضية، وتسببت في منع بهاء من إنتاج ألبومات نهائياً.

وقال نصر، عبر فيسبوك:"نداء مدام إسعاد يونس لية في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا وأنا بحبه، وعلشان كدة أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية واتفقنا إننا هنتقابل وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، علي راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

وظهر بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وخلال الحلقة اشتكى الفنان من عدم استطاعته إنتاج ألبومات غنائية بسبب خلافه مع مالك شركة "فري ميوزيك" نصر محروس.

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وكانت إسعاد يونس، وجهت رسالة إنسانية للمنتج نصر محروس خلال حلقتها الأخيرة، وهى أن يتنازل عن القضية ويسمح لسلطان بالغناء، حيث قالت: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسي نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدوني بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتي".

يذكر أنَّ بهاء سلطان طرح آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعي يا رب"، وابتعد عن الساحة الفنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وسبق وغنى تتر مسلسل "فوق السحاب" للنجم هاني سلامة عام 2018.

وكان قد دب خلاف بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل في بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تحل تلك القضية حتى الآن.