أعلى 5 نجمات أجرا عبر إنستغرام في 2019.. سيلينا غوميز الثانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الموقع البريطاني BuzzBingo المتخصص في إحصائيات إنستغرام، عن قائمة جديدة تحدد 5 نجمات إنستغرام الأعلى أجرا خلال عام 2019، وعلى الرغم من أن المشاهير الذين حصلوا على مركز في القائمة لديهم العديد من مصادر الدخل، إلا أن التقرير يركز فقط على مداخيل إنستغرام.

و كجزء من التقرير، قاموا أيضا بتسليط الضوء على سعر كل منشور إعلاني لكل نجمة وعدد المنشورات المدفوعة التي قمن بمشاركتها على حساباتهن الشخصية في عام 2019.

بريانكا شوبرا جوناس

وفقا للتقرير، بلغت مداخيل نجمة بوليوود من منصة إنستغرام حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019، وحققت قرابة 271 ألف دولار أمريكي عن كل منشور إعلاني، ليصبح المجموع أربعة منشورات إعلانية على مدار السنة.

كلوي كارداشيان

تفوقت كلوي كارداشيان على شقيقتها الشهيرة كيم كارداشيان واحتلت المركز الرابع في القائمة، حيث تقاضت قرابة 1.2 مليون دولار أمريكي مقابل نشر منشورين إعلانيين فقط على حسابها في إنستغرام في عام 2019، وبحسب التقرير حصلت على 598 ألف دولار أمريكي مقابل المنشور الواحد.

كايلي جينر

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قد تكون كايلي جينر أصغر مليونيرة في العالم حسب مجلة فوربس، بعد بيعها حصة كبيرة من أسهم علامتها التجارية الناشئة لمستحضرات التجميل Kylie Cosmetics في عام 2019، إلا أنها تحتل المرتبة الثالثة فقط في القائمة عندما يتعلق الأمر بإيرادات إنستغرام، ويذكر التقرير أن الشقيقة الصغرى من عائلة كارداشيان - جينر حصلت على 3.8 مليون دولار أمريكي من خلال المنشورات المدفوعة الأجر، حيث تقاضت 1.27 مليون دولار أمريكي مقابل كل منشور إعلاني، والتي بلغ عددها 3 منشورات إعلانية فقط.

سيلينا غوميز

أفاد التقرير أن المغنية سيلينا غوميز حصلت على 8 ملايين دولار أمريكي عبر حسابها في إنستغرام في عام 2019، وأفاد بأنها تتلقى 886 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور إعلاني، وبلغ عدد منشوراتها الإعلانية المدفوعة تسعة منشورات في عام 2019.

كيندال جينر

احتلت العارضة كيندال جينر المركز الأول في هذه القائمة، حيث بلغت قيمة إيراداتها من إنستغرام قرابة 15.9 مليون دولار أمريكي، وهي ليست النجمة الأعلى أجرا لعام 2019، ولكنها أيضا أكثر عارضة متابعة على المنصة الشهيرة، حيث حققت أرباحا بقيمة 611 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور، وبلغ عدد المنشورات 26 منشورا إعلانيا على مدار العام.