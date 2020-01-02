دوللي شاهين تؤكد أن 2019 من أسوأ سنوات حياتها

القاهرة -سعيد البحيري
أكدت الفنانة دوللي شاهين أنها تعتبر عام 2019 واحدًا من أسوأ سنوات حياتها، قائلة : «لم يحدث لي أي شيء جميل أو جيد خلال هذا العام، فللأسف لم أشعر بأنني حققت أي إنجازات على مستوى العمل أو الشخصي، بل تعرضت لأكثر من وعكة صحية ولكن الحمد لله أنا الآن بخير».
وتابعت: «أتمنى أن يكون عام 2020 أفضل مما سبقه، وأن أرى ابنتي نور سعيدة وناجحة لأن أهم شيء في حياتي»، وتلقت دوللي شاهين بعض العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن.
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