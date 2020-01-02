هنا الزاهد تشبه زوجها أحمد فهمي بـ"الكفتة" وحماتها تتدخل

واصلت الفنانة المصرية هنا الزاهد سخريتها من زوجها الفنان أحمد فهمي كما اعتادت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ شبهته في صورة جمعتهما بـ"الكفتة" ما دعا حماتها هذه المرة للتدخل. ونشرت هنا الزاهد صورتها مع أحمد فهمي عبر "فيسبوك"، وظهر أحمد بشعر ولحية طويلين وعلقّت هنا قائلة: "عام جديد سعيد ‏عليك يا قردي، شكلك كفتة باللبن".‏ وتفاعل العديد من الأصدقاء مع الصورة، حتى تدخل أحمد فهمي وردّ على زوجته "هنا" ساخرًا من نفسه فقال: ‏‏"شكلي متسول"، كما تدخلت ليلى العطار حماة هنا الزاهد، ووالدة أحمد فهمي فكتبت تعليقًا قالت فيه: "ده حبيبي" إلا أن هنا الزاهد أصرت على موقفها وردت عليها قائلًة: "ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة"، فمازحتها حماتها قائلة: "بنت... بردوا حبيبك".‏

وكانت هنا الزاهد قد تحدثت في لقاء لـ"فوشيا" مؤخرًا عن ما أصابها منذ زواجها فقالت إن الحسد مذكور في القرآن ولكنها لم تكن تلتفت لما يحدث لها، إلا أنها منذ زواجها من أحمد فهمي وتعرضها للعديد من المواقف التي تنم عن الحسد بدأت بالتركيز فيه. وأضافت هنا: "الحسد مذكور في القرآن والأول لم أكن أركز فيه، ولكن الآن زاد تركيزي فيه"، كما طمأنت جمهورها عليها وقالت إنها أنهت عملية "المرارة" وأصبحت بصحة جيدة، موضحةً أن العملية بسيطة إلا أن تعبها المرافق لها هو ما جعلها تتألم أكثر.

فيما قال الفنان أحمد فهمي إنَّ حالته الصحية أصبحت جيدة بعدما خضع لعملية أنهت آلام الارتجاع في المريء التي عانى منها على مدار عامين.وأضاف في تصريحات إعلامية أنّه يتعرض للعديد من الأزمات منذ زواجه بالفنانة هنا الزاهد، موضحًا: "مشوفتش يوم حلو من وقت ما اتجوزتها". واستطرد الفنان المصري بأنه يحافظ على "لوك" الظهور باللحية؛ لأنه يقوم بتصوير فيلم سينمائي مع الفنان أحمد عز، كاشفًا عن الوقت المتبقي للمشاهد الخاصة به، ونفى أن يكون الفيلم له علاقة بالكوميديا وسيكون عملاً دراميًا بالدرجة الأولى. يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد تزوّجت الفنان أحمد فهمي منذ 3 أشهر، بحفل أسطوري أُقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.

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