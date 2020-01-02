خطوبة تيفاني ترمب من اللبناني مايكل بولس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجّت وسائل الإعلام بخبر ارتباط الابنة الصغرى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تيفاني البالغة من العمر 26 عامًا بالشاب اللبناني الأصل مايكل شربل بولس (25 عاماً)، ابن العائلة التي تمتلك مليارات الدولارات.

وكان الثنائي الجديد قد التقيا أثناء إجازتهما في جزيرة ميكونوس اليونانية في صيف العام 2018 واستمرا بالمواعدة حتى إعلان خطوبتهما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن جريدة النهار وموقع mtv اللبناني الذي نشر صورة دعوة الزفاف لابني العائلتين القريتين. علماً أن عائلة العريس تمتلك شركة SCOA Nigeria PLC، وهي مجموعة مؤثرة للغاية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

العائلتان بليلة الميلاد في البيت الأبيض

Advertisements



ولقد ركزت وسائل الإعلام الأميركية على هذه الخطوبة التي وضعت حداً للمواعدة بين ابنة الرئيس وحبيبها اللبناني. خاصةً أنها تنوي الزواج من ابن عائلة مهاجرة بالرغم من مواقف والدها الذي عُرِفَ بسياسته المتشددة ضد المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأميركية.

فيما يلي نص الدعوة المسرّب إلى حفل الخطوبة_ بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام