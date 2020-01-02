شكرا لقرائتكم خبر عن حوار طريف بين هنيدى والسقا بسبب تامر حسنى.. اعرف قالوا أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى النجم تامر حسنى على فيلمه الجديد "الفلوس" معبرا عن إعجابه بالفيلم، ونشر هنيدى بوستر فيلم الفلوس لتامر عبر حسابه على تويتر وكتب عليه، "مبروك فيلم الفلوس تامر حسنى مجتهد جداً جداً بجد برافو"، ومازحه النجم أحمد السقا وكتب لهنيدى، قائلا، "أنت قلبك مات بقى وبتدخل السينما من غيرى"، ليرد هنيدى بتغريدة أخرى قائلا، "هو أنا داخل فيلم انابيل يا سقا".



رد هنيدى على السقا



محمد هنيدى

فيلم "الفلوس" يحتل المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وتم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وأحيا النجم تامر حسنى، أول أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.