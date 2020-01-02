شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحين نسهر" لمحمد رمضان تحقق 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية النجم محمد رمضان "رايحين نسهر" ما يقرب من 2 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، فور طرحها بيوم واحد فقط، وهى من أخراج المخرج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.

وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، كما شهدت الاغنية لأول مرة ترجمة باللغة الإنجليزية مصاحبة لكلمات الأغنية فى الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

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أغانى محمد رمضان مكنته من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية الأحد الماضى.





وأحيا محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد المجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عدد من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، حيث توقف التصوير حالياً لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.