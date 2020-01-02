شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تعلن عن موعد عرض "رأس السنة" وتنشر البوستر الرسمي للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة بسمة عن طرح فيلمها الجديد "رأس السنة" يوم 5 فبراير المقبل، حيث نشرت البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "بمناسبة راس السنة، كل سنة وأنتم جميعًا طيبين.. سنة جديدة سعيدة.. نأمل أن تجلب لنا كل التوفيق"، وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل.





Advertisements

رأس السنة تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، وتدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

وتم عرض الفيلم لأول مرة فى شهر نوفمبر الماضى خلال فعاليات النسخة الـ18 للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش، والذى يُعد أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الذى يشهد عرض رأس السنة.

ويعيد فيلم "رأس السنة " السيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للكتابة السينمائية، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيساً لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد حفظي واحداً من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائماً ما تلقى رواجاً جماهيرياً كبيراً حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر.