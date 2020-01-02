شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تنتهى من مونتاج "لص بغداد" وتحدد موعد طرحه خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة سينرجى من إجراء عمليات المونتاج والمكساج لفيلم " لص بغداد" ، بطولة النجم محمد إمام، حيث إنها فى المراحل الأخيرة قبل توزيع النسخ النهائية للفيلم على قاعات السينما، ومن المقرر أن تحدد الشركة موعد طرح الفيلم خلال الساعات المقبلة، حيث إن البرومو الرسمى فى مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، لاسيما أن العمل يحتوى على مزيج بين الأكشن والكوميديا، بالاضافة إلى صورة مبهرة تم تصويرها بأحداث تقنية لتنال إعجاب الجمهور، فضلا عن فريق الممثلين، الذى يجمع بين محمد إمام وفتحى عبدالوهاب، وأحمد العوضى، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة .

وتستعد الشركة المنتجة لطرح البرومو الرسمى للفيلم خلال الأيام المقبلة، كما طرحت من قبل البوسترات الدعائية لأبطال الفيلم وتصدرها بطل العمل محمد إمام، وبعدها تم الكشف عن بوستر كل نجم بالفيلم، ومن المقرر أن تبدأ قاعات السينما فى عرض البرومو الرسمى للفيلم بدءا من يوم الخميس المقبل تمهيدا لعرضه للجمهور .

كانت آخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

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فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.