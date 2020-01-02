شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تعود من لندن السبت لتصوير دورها فى "الفتوة" أمام ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة مى عمر من لندن الأسبوع المقبل تحديداً يوم 4 يناير الجارى، وذلك لتبدأ تصوير مشاهدها الخاصة بمسلسل "الفتوة" ، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وسافرت مى بصحبة زوجها المخرج محمد سامى، لقاء أجازة الكريماس، لمدة أسبوع كامل .





مى عمر تعاقدت رسمياُ على بطولة المسلسل، حيث تسجد شخصية محورية خلال أحداث المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامي المقبل، ورشحت مى للمشاركة فى بطولة العمل لاسيما أنها قدمت العديد من الأعمال الناجحة الفترة الماضية وآخرهم مسلسل "ولد الغلابة".

وكان فريق العمل بقيادة المخرج حسين المنباوى قد بدأ تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، داخل الديكور الأساسى الذى تم بناوءه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير فى الديكور لمدة اسبوع كامل، وبعدها يبدأ مخرج العمل فى التصوير بديكورات أخرى.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال ، كل من رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يشار إلى أن مى عمر قدمت أخر أعمالها مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحا جماهيرياً ونقدياً، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدى، ريم سامى، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامى .

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى، مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.