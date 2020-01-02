خاص| الشرنوبي: "معنديش مشاكل".. ويكشف تفاصيل أغنيته في "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رفض الفنان محمد الشرنوبي التعليق على عدم غنائه لأغنية بطلة حدوتك، من مسلسل "بخط الإيد"، مع الفنانة جنات، رغم نشر الأخيرة صورة تجمعهما، خلال تسجيل الأغنية.

وقال الشرنوبي، في تصريحات لـ"الخليج 365" ردا على غناء وليد سعد مع جنات الأغنية: "مفيش مشكلة".

وأضاف الشرنوبي في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه لا يري أن هناك أي مشكلة في حياته، ولا يريد الحديث إلا عن أعماله التي ستطرح قريبا.

وعن فيلم بنات ثانوي، المقرر طرحه يوم 7 يناير المقبل، أوضح أنه سيقدم أغنية خلال أحداث الفيلم.

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وأضاف: "الأغنية من كلمات أحمد عبدالمنعم وألحان نادر شمس، وهما وجهين جديدين".

وتابع: "عبدالقادر وشمس أرسلا تسجيلا صوتيا لسيناريست أيمن سلامة، مؤلف العمل، ووجدنا أنها مناسبة للعمل، ووضعت لها رؤية، وتم غنائها خلال الأحداث".

وتدور أحداث فيلم بنات ثانوي حول فترة المراهقة، حيث تبحث 5 فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

بطولة جميلة عوض ومحمد الغيطي ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنى ومايان السيد وهدى المفتي ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.