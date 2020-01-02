خاص| أوس أوس: نفسي أغني في (اتنين في الصندوق).. والتجربة هتكسر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أوس أوس، أن الجهة المنتجة لمسلسل "اتنين في الصندوق"، لم تحدد موعدًا لعرض المسلسل حتى الآن، مشيرًا إلى أن العمل ربما يدخل خريطة دراما رمضان المقبل.

وقال أوس أوس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طالع أنا وحمدي الميرغني عمال نظافة، بيواجهوا الموضوع ده ومشاكله، وكل واحد فينا ليه طموح، أنا نفسي أغني وحمدي الميرغني نفسه يمثل".

وتابع: "المسلسل يشارك فيه عظماء الفن في مصر، وإن شاء الله التجربة دي تكسر الدنيا، وتجربة جميلة استمتعت بها كثيرًا، وقعدت كتير أحضر للشخصية على الورق".

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وأضاف: "كنا في كل مشهد مظبطين نفسنا وعارفين بنعمل إيه.. والمسلسل كوميدي ورومانسي وتراجيدي وكل حاجة فيه، وبقول للجمهور إن شاء الله تتبسطوا".

"اتنين في الصندوق" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث في قالب رومانسي كوميدي بعدد من المواقف التي تقع بين الأبطال الذين يعيشون في عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

المسلسل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، حجاج عبد العظيم، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.