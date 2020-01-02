محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة للفنان تامر حسني. وكتب هنيدي: "مبروك فيلم الفلوس تامر حسني، مجتهد جدا جدا، بجد براڤو". Advertisements ورد تامر حسني: "الله يبارك فيك يا أستاذ يا كبير يا عسل، مبسوط جدا إن الفيلم عجبك واخدت بالك من اختلافي". يذكر أن فيلم "الفلوس" عُرض بالسينما في مصر الأربعاء 25 ديسمبر، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام وعدد من الفنانين.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي يبارك لتامر حسني.. والأخير: "اخدت بالك من اختلافي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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