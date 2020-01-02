تراند اليوم : بعدما أثارت الجدل..فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «نفسي أتزوج»



فاجأت فنانة شهيرة جمهورها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بإعلان أمنياتها في هذا العام الجديد، مشيرة إلى أنها تتمنى الزواج وإنجاب تؤام.

وكتبت الفنانة السعودية اليمنبة ريماس منصور :« وش أحلامكم اللي تتمنون تتحقق في 2020 ؟.. أكتبوا لي نقرا أحلام بعض ، أنا عن نفسي أتمنى ما تنتهى هالسنة إلا وأنا زوجة وأم لتؤام قولوا أمين ولكم بالمثل.. سنة سعيدة عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم».

وتفاعل معها الجمهور داعين لها بأن يرزقها الله بالزوج الصالح والذرية الصالحة، بينما سخر البعض من أمنيتها، فيما عرض عليها البعض الآخر الزواج منه.

يذكر أن ريماس منصور قد ردت مؤخرا على الهجوم الذي تعرضت له بسبب خضوعها لعمليات تجميل قائلة إن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل كونتور" ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر، وهو ما تسبب في هجوم عليها بعد إثارتها الجدل.

وش احلامكم الي تتمنون تتحقق في 2020 ؟

اكتبو لي نقرا احلام بعض ، انا عن نفسي اتمنى ماتنتهى هالسنه الا وانا زوجة وأم لتؤام قولو امين ولكم بالمثل 🙏🏼❤️



سنه سعيده عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم . pic.twitter.com/UAUXXMrvtx — الفنانة ريماس منصور (@remas_mansoor1) January 1, 2020

— الفنانة ريماس منصور (@remas_mansoor1)