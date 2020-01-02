تراند اليوم : إعلامية مصرية أساءت لـ "الشعراوي" ترد على طلاقها



ردت الإعلامية، وخبيرة التجميل، أسما شريف منير على الأنباء التي راجت خلال الفترة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها الممثل محمود حجازي.

ونشرت "أسما" فيديو جمعتها بزوجها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بعدما كانت قد حذفت صورهما، الأمر الذي اعتبره البعض تمهيدًا لإعلان الانفصال.

وبعد أن تجاهلت الرد على تساؤلات المتابعين حول حقيقة طلاقها، ردت أخيرًا من خلال نشر مقطع فيديو من احتفالها مع زوجها بالعام الجديد.

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وكانت "أسما" بحذف صورها مع زوجها، الأمر الذي فسره البعض بأنه سبب الخلاف بينهما، خاصة وأنه جاء بعد أيام من نشر صورة ابنتها مع طليقها، وعلّقت عليها قائلة:" أبو بنتي و صديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، و يديم المعروف".

وكانت أسما شريف منير أثارت ضجة مؤخرًا بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالمتشدد والمتطرف قبل أن تعتذر عن ذلك، بعدما واجهت هجوم عنيف من الجميع.