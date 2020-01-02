تراند اليوم : بعد الصورة العارية .. لينا الفيشاوي تتسبب في صدمة جديدة لوالدها

على الرغم من حالة الهجوم التي تعرض لها الفنان أحمد الفيشاوي بعد نشر ابنته لينا لصورة عارية إلا أنه كان على موعد مع صدمة جديدة.

وأظهرت إحدى الصور التي نشرتها "لينا" عبر حسابها بـ"انستجرام" تواجدها بالعاصمة المصرية القاهرة .

وكانت لينا مقيمة في انجلترا رفقة والدتها التي قالت في تصريحات قبل ساعات إنهما تقيمان في لندن ولن تعودا إلى مصر على الإطلاق .

وعلى الرغم من تواجدها في القاهرة إلا أن "لينا" لم تفكر في زيارة والدها أحمد الفيشاوي مما تسبب له في صدمة جديدة.

وكان "الفيشاوي" رفع قضية على هند الحناوي متهما إياها بالتقصير في رعاية ابنتهما مما جعل المحكمة تصدر قرارا بمنع الفتاة والأم من السفر و وضعهما على قوائم ترقب الوصول ، قبل أن تحصل الأم والفتاة على حكم جديد بإلغاء ترقب الوصول مما يتيح لهما الدخول والخروج من مصر دون مشكلة.

