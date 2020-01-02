تراند اليوم : بعد كشفها أسرارًا محرجة عن زوجها الفنان .. فنانة شهيرة: عشان تبقى تتوعدني أنت وأمك تاني

واصلت فنانة سورية شهيرة هجوما شرسا على زوجها المصري أحمد عبدالله محمود بعد وصول الأمور بينهما إلى طريق مسدود.

واحتفلت الفنانة السورية سارة نخلة بحصولها على حكم بنفقة شهيرة قدرها 10 آلاف جنيه من زوجها ، مضيفة: كل شهر يعدي بـ 10 آلاف جنيه.

وأضافت: دا بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة سنتين ونص مصرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها.

وأردفت: دا غير الحكم بسجنه سنتين ونص بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش راضي يرجعهالي.

وتابعت: دا بس عشان كل شوية بيتوعدلي هو وأمه ويعملولي قواضي جديدة وأطلع منها براءة.

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وكانت سارة نخلة أكدت في تصريحات سابقة أنها لم تكن تريد الحديث عن هذا الأمر لولا أن خرجت أم زوجها وقالت إن المحكمة رفضت دعواها بالطلاق في محاولة لتضليل الرأي العام.

واستدركت: نعم رفضت المحكمة دعواي بالطلاق لأنني تنازلت عن هذا الطلب واستبدلته بالخلع .. فالرفض هنا طبيعي.

متابعة: مكنتش عايزة أقول إنه اتحكم عليه بالسجن وهربان بس كلام والدته اضطرني للرد.

