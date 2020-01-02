بالفيديو: محمد عبده يرفض ظهور أبنائه فنيا.. ويكشف السبب

رفض الفنان القدير محمد عبده دخول أيا من أبنائه المجال الفني، وتحديدا عندما سئل عن ابنه بدر الذي ظهر مؤخرا وهو يقوم بالعزف والغناء؛ ما جعل بعضا من المتابعين يطالب بأن يكون لفنان العرب من يرث فنه، خصوصا وأن ابنيه بدر وعبدالرحمن يقومان بالغناء منذ وقت طويل وانتشرت لهم العديد من المقاطع التي تظهر موهبتهما وتمكنهما من الغناء.

تصريح محمد عبده، جاء قبل ظهوره على خشبة المسرح في ليلته الطربيه التي أقامها ليلة رأس السنة في الرياض، ونفى بشكل قاطع السماح لابنيه بالظهور في الحفلات، مؤكدا أن نجاح أبنيه مرتبط بنجاحه، في إشارة واضحة إلى رفضه لولديه الدخول في مجال الفن، وأن نجاحهما مرتبط باسمه فقط لا غير.