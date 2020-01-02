الجمهور مهاجمًا نصر محروس: لا لاحتكار بهاء سلطان.. والمنتج يرد

سادت حالة من الغضب العارم بين جمهور ومحبي الفنان بهاء سلطان ضد المنتج نصر محروس، لأنه السبب في منعه من الغناء.

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت مسمى"لا لاحتكار بهاء سلطان" ليكون دعمًا له وتسليط الضوء على أزمة ابتعاده عن الساحة الفنية.

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أكد الفنان بهاء سلطان أزمته خلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، أنه لا يتمكن من إنتاج أي ألبوم بسبب خلافه مع شركة الإنتاج الخاصة بنصر محروس، والعقد الذي بينهما، وهنا وجهت يونس نداءً لمحروس تطالبه بحل الأزمة بينهما، وقالت:"إحنا كبرنا فك الاشتباك، أبوس على دماغك محتاجين في السوق صوت جميل زي بهاء".

وعقب الحلقة استمر سلطان متصدرًا محركات البحث المختلفة، وانهالت التعليقات الثائرة على نصر محروس، الذي هدر عمر فنان ذي حنجرة ذهبية وموهبة نادرة، ومن بين التعليقات: "مش عارف الواحد يقول إيه لنصر محروس عشان حرمنا إننا نسمع الصوت ده تاني.. لا لاحتكار بهاء سلطان".

ليرد نصر محروس على ندائها، ويكتب على صفحته الخاصة

بتويتر: "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جدًا لأنها فعلاً أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه. وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية.. واتفقنا إننا هنتقابل قريبًا.. وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل.. نصر محروس".

فيما عبّر الكثيرون من النشطاء عن استيائهم من ظهور أصوات عديمة الموهبة وتنتشر، في حين يدفن صوت وموهبة بحجم بهاء سلطان، حيث قال أحدهم: "الواحد ممكن يقضي السنة كلها يكتب على الهاشتاج ده وعلى بهاء سلطان، والظلم اللي واقع عليه عشان بس صعبان علينا فنان زي ده يحصل معاه كده وفي نفس الوقت شايفين ناس تانية بيتلمعوا وبيفرضوا أصواتهم علينا وهما لو قارناهم بصوت بهاء سلطان هيطلعوا ولا حاجة".

وانتقد البعض الفنانين بسبب سلبيتهم وعدم تحركهم لحل تلك الأزمة وغيابهم: "عندي سؤال هما

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فنانين مصر وأصحاباللي بيسهروا معاه في الحفلات والمناسبات مش قادرين يتجمعوا ويحلوا موضوع بهاء سلطان معاه، ولا عشان بهاء سلطان معندوش شلة هتنسوه وتتفرجوا على ظلم واقع عليه؟ اقفوا جنبه حرام عمره اللي بيتسرق وهو مدفون كده".

فيما أقترح آخر أن الجمهور يمكن أن يكون طوق نجاة له عن طريق مساعدته بدلًا من أهل الوسط الفني الذين لم يظهروا أي تعاون: "كل واحد بيحب يسمعه يدفع ولو ١٠ جنيه، ويدفع الشرط الجزائي، أو الناس تقاطع كل ما يخص نصر محروس".

وأعرب البعض عن سعادتهم من الهاشتاج الذي اعتبره الجمهور "صحوة" الحق فنان من العيار الثقيل يملك خامة صوت وحنجرة قوية ونادرة: "أنا سعيد جدًا بالصحوة دي ولو مجرد دوشة إلكترونية ممكن ترجع الراجل ده يغني تاني، أياً كان مين السبب فهو شخص أناني مضيع علينا متعة عظيمة، أتمنى الهاشتاج ده يهز الوسط الفني ويوصلهم شعبية وقيمة بهاء عند الناس"، "نصر محروس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وقال آخر: "ده أعظم هاشتاج بالنسبالي.. بهاء سلطان حصل على الأكثر بحثًا على جوجل سنة 2011 بهاء سلطان حقق مبيعات قياسية بألبوم 3 دقائق ووزع من الألبوم 5 ملايين نسخة في وقت قياسي.. هو أفضل موهبة فنية بشهادة ناس كتير مطربين ونقاد وشعراء وملحنين ليه نصر محروس حارمنا من كل ده".